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«Барселона» готовится вернуться на «Камп Ноу» в сентябре

«Барселона» готовится вернуться на «Камп Ноу» в сентябре
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Футболисты «Барселоны» смогут вновь сыграть на легендарном «Камп Ноу» уже этой осенью. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, городской совет дал одобрение на лицензирование арены, а на стадионе завершён этап укладки временного газона — начался монтаж полноценного поля. Если реконструкция будет завершена по графику, «Барса» вернётся на обновлённую арену в середине сентября. Окончательная дата станет известна в августе. Первые матчи планируется проводить с частично открытыми трибунами.

Напомним, стадион начали реконструировать в 2022 году. Всё это время команда выступала на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса.

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