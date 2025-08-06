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«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью Жорже Кошты

«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью Жорже Кошты
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Мадридский «Реал» официально выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего защитника «Порту» Жорже Кошты.

«Реал» Мадрид, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о кончине Жорже Кошты, спортивного директора «Порту» и выдающегося португальского игрока. Выражаем соболезнования его семье, близким, товарищам по команде и клубу. Пусть покоится он с миром», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в социальных сетях.

Жорже Кошта выступал за «Порту» с 1990 по 2005 год, сыграв 324 матча. За сборную Португалии он провёл 50 встреч.Также он выступал за «Стандард», «Чарльтон Атлетик», «Маритиму» и «Пенафиел».

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