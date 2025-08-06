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«Я доступен». Неймар заявил, что готов вернуться в сборную Бразилии

«Я доступен». Неймар заявил, что готов вернуться в сборную Бразилии
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Нападающий «Сантоса» Неймар заявил, что готов вернуться в состав национальной команды Бразилии. В ночь с 4 на 5 августа «Сантос» обыграл «Жувентуде» в матче 18-го тура чемпионата Бразилии, Неймар оформил дубль в этой встрече. Для нападающего эти голы стали первыми с 17 июля. В текущем сезоне у него три гола в девяти встречах.

«Рад, что провёл хороший матч, что команда выиграла. Это самое главное. Все знают, на что я способен. Я доступен, чувствую себя хорошо. Так что решать (вопрос о вызове в сборную Бразилии. — Прим. «Чемпионата») им», — приводит слова Неймара издание RMC Sport.

В сентябре Бразилия сыграет с Чили и Боливией в рамках отборочного раунда к чемпионату мира — 2026.

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