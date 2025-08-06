В Италии утвердили снижение зарплат игроков при вылете в Серию B

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, с нового сезона в Италии вступает в силу правило, по которому футболистам будут автоматически снижать зарплату на 25% в случае вылета команды из Серии А в Серию B. Об этом говорится в новом пятилетнем коллективном соглашении между Серией А и Ассоциацией футболистов Италии (AIC).

Нововведение касается контрактов, подписанных начиная со 2 сентября 2025 года. Сокращение начнётся со следующего после вылета сезона и останется до тех пор, пока футболист не пойдёт на повышение в классе, которое приведёт к восстановлению первоначального уровня оплаты.

Однако клуб и игрок могут заранее договориться об ином условии — тогда снижение фиксированного оклада не будет применяться.