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В Италии утвердили снижение зарплат игроков при вылете в Серию B

В Италии утвердили снижение зарплат игроков при вылете в Серию B
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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, с нового сезона в Италии вступает в силу правило, по которому футболистам будут автоматически снижать зарплату на 25% в случае вылета команды из Серии А в Серию B. Об этом говорится в новом пятилетнем коллективном соглашении между Серией А и Ассоциацией футболистов Италии (AIC).

Нововведение касается контрактов, подписанных начиная со 2 сентября 2025 года. Сокращение начнётся со следующего после вылета сезона и останется до тех пор, пока футболист не пойдёт на повышение в классе, которое приведёт к восстановлению первоначального уровня оплаты.

Однако клуб и игрок могут заранее договориться об ином условии — тогда снижение фиксированного оклада не будет применяться.

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