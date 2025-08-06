Малафеев прокомментировал победу санкт-петербургской «Звезды» в Кубке России

Голкипер санкт-петербургской «Звезды» Максим Малафеев поделился впечатлениями после победы над «РВЧеллендж» (4:1) в первом раунде Пути регионов Кубка России. 19-летний вратарь провёл весь матч на поле.

«Всегда приятно играть на поле. Сидеть никто не любит. А то, что получилась такая хорошая игра… Это всё работа. У меня были моменты, где нужно было вступать в игру. К сожалению, не получилось отыграть «на ноль». Это обидно. Значит, есть куда расти», — сказал Малафеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Максим — сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева. В следующем раунде «Звезда» встретится с победителем пары «Ленинградец» — «Череповец».