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Малафеев прокомментировал победу санкт-петербургской «Звезды» в Кубке России

Малафеев прокомментировал победу санкт-петербургской «Звезды» в Кубке России
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Голкипер санкт-петербургской «Звезды» Максим Малафеев поделился впечатлениями после победы над «РВЧеллендж» (4:1) в первом раунде Пути регионов Кубка России. 19-летний вратарь провёл весь матч на поле.

«Всегда приятно играть на поле. Сидеть никто не любит. А то, что получилась такая хорошая игра… Это всё работа. У меня были моменты, где нужно было вступать в игру. К сожалению, не получилось отыграть «на ноль». Это обидно. Значит, есть куда расти», — сказал Малафеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Максим — сын экс-вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева. В следующем раунде «Звезда» встретится с победителем пары «Ленинградец» — «Череповец».

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