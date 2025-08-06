Вратарь обнинского «Кванта» прокомментировал поражение от «Амкала»

Вратарь обнинского «Кванта» Никита Побережный высказался после поражения от «Амкала» (1:3) в 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

«Мы проиграли борьбу, ключевые моменты на нашей половине. Давали сопернику выбираться, хотя мы должны были играть в прессинг с самых первых минут, не давать им выходить. Вот такая была у нас задача. В первом тайме мы просто начали отходить от их игроков, давать им развивать атаки. Хотя мы не должны были этого делать», — приводит слова Побережного «Спортс».

Напомним, «Амкал» квалифицировался в 1/128 финала Пути регионов Кубка России. «Квант» завершил выступления на турнире.