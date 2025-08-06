«Мы подвели профессиональные команды». Вратарь «Кванта» — о поражении от «Амкала»

Голкипер «Кванта» Никита Побережный прокомментировал поражение своей команды от «Амкала» (1:3) в первом раунде Пути регионов Кубка России.

– Какой был настрой на этот матч?

– Мы отвечали за всю нашу профессиональную лигу, за весь профессиональный футбол.

– Получается, вы не смогли постоять за честь профессионального футбола?

– Наверное, да. Из-за наших ошибок мы подвели профессиональные команды, которые сейчас будут играть против «2DROTS», «Броуков».

– На фоне того, что сегодня было, будет много муссироваться тема, что у «Амкала» вышли реальные блогеры.

– Кто создавал моменты? У них забил блогер? Я ещё раз говорю: кто у них создавал моменты, развивал атаки? Парадеевич забил в пустые ворота. Я не скажу, что у них играла вся команды. Играли только профики, а блогеры просто ходили по полю. Только Форза выделился из всех, кто играл впереди. Остальные блогеры пешком ходили по полю.

– Раз у них было минус три игрока, то почему вы этим не воспользовались?

– Наши ошибки, которые мы будем разбирать.

– Ты знал кого-то из игроков «Амкала» до матча?

– Да. Знал всю команду, — приводит слова Побережного «Спортс».

Напомним, «Квант» завершил участие в турнире, «Амкал» вышел в 1/128 финала.