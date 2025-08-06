Экс-игрок сборной России Игорь Корнеев оценил уровень национальной команды Иордании

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Иордании. Встреча пройдёт в четверг, 4 сентября, в России.

«В последние годы сборная Иордании показывает определённый уровень футбола. Их, конечно, нельзя сравнить с Японией и Южной Кореей, но этот соперник проводит достаточно хорошую работу. Азиатские сборные отличаются игровой дисциплиной и большим объёмом работы на поле», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Матч со сборной Иордании станет для подопечных Валерия Карпина пятым в 2025 году. Ранее национальная команда одержала разгромные победы над командами Гренады и Замбии (обе — 5:0), сыграла вничью с Нигерией (1:1) и одолела Беларусь (4:1).