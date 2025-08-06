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Футболист «Кристалл-МЭЗТ» прокомментировал победу над «Шумбратом» в Кубке России

Футболист «Кристалл-МЭЗТ» прокомментировал победу над «Шумбратом» в Кубке России
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Футболист «Кристалл-МЭЗТ» Дмитрий Сапельников поделился эмоциями после победы над «Шумбратом» (3:1) в матче первого раунда Пути регионов Кубка России. Игра двух любительских клубов прошла на «Мордовия Арене» и собрала более 17 тысяч зрителей.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
05 августа 2025, вторник. 20:15 МСК
Шумбрат
Саранск
Окончен
1 : 3
Кристалл-МЭЗТ
Борисоглебск
0:1 Сапельников – 26'     1:1 Карпов – 51'     1:2 Алтухов – 57'     1:3 Бедножей – 68'    

«Это историческая победа! Впервые в истории «Кристалл‑МЭЗТ» из Борисоглебска участвует в турнире такого уровня, и мы сразу начали с победы. Это история. Я поздравляю весь Борисоглебск и всю Воронежскую область с этим успехом», — сказал Сапельников в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Кристалл-МЭЗТ» вышел в 1/128 финала Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Муромом».

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