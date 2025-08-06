Футболист «Кристалл-МЭЗТ» прокомментировал победу над «Шумбратом» в Кубке России

Футболист «Кристалл-МЭЗТ» Дмитрий Сапельников поделился эмоциями после победы над «Шумбратом» (3:1) в матче первого раунда Пути регионов Кубка России. Игра двух любительских клубов прошла на «Мордовия Арене» и собрала более 17 тысяч зрителей.

«Это историческая победа! Впервые в истории «Кристалл‑МЭЗТ» из Борисоглебска участвует в турнире такого уровня, и мы сразу начали с победы. Это история. Я поздравляю весь Борисоглебск и всю Воронежскую область с этим успехом», — сказал Сапельников в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Кристалл-МЭЗТ» вышел в 1/128 финала Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Муромом».