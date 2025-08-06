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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 6 августа

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 6 августа
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Сегодня, 6 августа, состоятся первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 6 августа (время — московское):

18:00. «Кайрат» (Казахстан) – «Слован» Бр (Словакия);
20:00. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия);
20:30. «Лудогорец» (Болгария) – «Ференцварош» (Венгрия);
21:30. «Лех» П (Польша) – «Црвена Звезда» (Сербия);
22:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Фенербахче» (Турция);
22:00. «Ницца» (Франция) – «Бенфика» (Португалия).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Календарь Лиги чемпионов
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