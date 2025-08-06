Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Комо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 6 августа

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 6 августа
Комментарии

Сегодня, 6 августа, состоятся первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги Европы 6 августа (время — московское):

20:00. РФШ (Латвия) – КуПС (Финляндия);
21:45. «Риека» (Хорватия) – «Шелбурн» (Ирландия).

Остальные первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 пройдут в четверг, 7 августа.

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обошла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы
Материалы по теме
Топ-матчи среды: футбольные медиаклубы в Кубке России, предсезонка КХЛ и теннис
Топ-матчи среды: футбольные медиаклубы в Кубке России, предсезонка КХЛ и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android