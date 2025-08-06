Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 6 августа

Сегодня, 6 августа, состоятся первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы 6 августа (время — московское):
20:00. РФШ (Латвия) – КуПС (Финляндия);
21:45. «Риека» (Хорватия) – «Шелбурн» (Ирландия).
Остальные первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 пройдут в четверг, 7 августа.
Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обошла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.