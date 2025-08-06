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Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 6 августа

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 6 августа
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Сегодня, 6 августа, продолжается стадия 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 6 августа (время — московское):

1/256 финала106.08.2025 16:00ИльпарНоста–: –
1/256 финала106.08.2025 16:00Красное ЗнамяКоломна–: –
1/256 финала106.08.2025 17:00ПСКДружба–: –
1/256 финала106.08.2025 18:00Broke BoysОрёл–: –
1/256 финала106.08.2025 18:00СШ ЛенинградецЧереповец–: –
1/256 финала106.08.2025 20:152DROTSТорпедо-Владимир–: –

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. А чемпионом России в минувшем сезоне стал «Краснодар».

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