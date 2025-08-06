Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 6 августа

Сегодня, 6 августа, продолжается стадия 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 6 августа (время — московское):

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. А чемпионом России в минувшем сезоне стал «Краснодар».