Ираклий Квеквескири оценил старт сезона РПЛ для «Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался о старте сезона-2025/2026. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав два очка за три матча.

«В принципе, адаптация прошла нормально. Со многими ребятами знаком из команды, с кем-то играл вместе, с кем-то пересекался на футбольном поле. Ничего сложного в этом плане не было. Было ожидание сложное, что мы не знали, где мы будем играть, и только узнали уже в конце, за неделю. Вот эта неделя была такая сложная.

Что касается старта чемпионата, считаю, что, может быть, мы не добрали где-то два-три очка, но что есть, то есть. Это факт. Значит, на что мы наиграли, то и получили сейчас. Сейчас какую-то панику создавать, переживать и так далее — на это нет времени, потому что это очень серьёзно болото засасывает тебя, если думать постоянно об этом. Сейчас в начальных матчах на самом деле качество игры уходит на второй план для таких команд, как из второй восьмёрки. Надо набрать количество очков, потому что первая пятёрка только разогревается, а потом всё самое интересное начинается. Сейчас «Балтика» на коне, все радуются и так далее. Посмотрим, что будет после пяти туров», — сказал Квеквескири в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».