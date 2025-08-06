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«Аль-Хиляль» договорился с «Ливерпулем» о переходе Дарвина Нуньеса — Романо

«Аль-Хиляль» договорился с «Ливерпулем» о переходе Дарвина Нуньеса — Романо
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Саудовский «Аль-Хиляль» достиг соглашения с «Ливерпулем» по трансферу центрального нападающего Дарвина Нуньеса, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, на данном этапе «Аль-Хиляль» договаривается с самим игроком, который близок к тому, чтобы принять предложение.

Дарвин Нуньес перешёл в «Ливерпуль» в 2022 году. В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги уругвайский форвард принял участие в 30 матчах, забил пять голов и отдал две результативные передачи, а в Лиге чемпионов запомнился неточным ударом в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала с «ПСЖ».

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