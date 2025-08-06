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Квеквескири ответил на вопрос о причинах эмоциональной речи в раздевалке «Оренбурга»

Квеквескири ответил на вопрос о причинах эмоциональной речи в раздевалке «Оренбурга»
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Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался о своей эмоциональной речи в раздевалке после поражения в матче 3-го тура чемпионата России с калининградской «Балтикой» (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Хиль – 22'     2:0 Петров – 48'     2:1 Болотов – 57'     3:1 Оффор – 64'     3:2 Гюрлюк – 69'    
Удаления: нет / Татаев – 89'

«Никто не стал не причиной. Во-первых, любое поражение — это цепочка, не один человек. Ключевую ошибку допускают все, но к голу приводит череда ошибок. Сейчас кого-то искать виновных и так далее — это будет неправильно. У нас коллективный вид спорта.

Что касается моего спича, во-первых, я не знал, что меня снимают. Мне не очень понравилось, что это вышло в Сеть. Это интимная зона — раздевалка. Должна остаться раздевалка. Это моё личное мнение. Если клуб считает, что они выложили — окей, это их право. Я думаю, что впредь они так больше не будут выкладывать меня», — сказал Квеквескири в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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