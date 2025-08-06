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Квеквескири отреагировал на то, что капитан «Оренбурга» сидел в телефоне во время его речи

Квеквескири отреагировал на то, что капитан «Оренбурга» сидел в телефоне во время его речи
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Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался о том, что капитан команды Георгий Зотов сидел в телефоне во время его эмоциональной речи в раздевалке после поражения в матче 3-го тура чемпионата России с калининградской «Балтикой» (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Хиль – 22'     2:0 Петров – 48'     2:1 Болотов – 57'     3:1 Оффор – 64'     3:2 Гюрлюк – 69'    
Удаления: нет / Татаев – 89'

«Я тоже читал и видел, что пишут, и не согласен с этим, что он ковыряется в телефоне. Он, думаю, что тоже переживает достаточно, потому что непростой матч и пенальти, который первый случился. Это всего лишь момент, случайность, кто-то зашёл, посмотрел в телефоне. Не более того. Сейчас обращать на это внимание, акцентировать на это внимание не стоит, потому что он хороший парень, работяга, всё время пашет, относится серьёзно к футболу.

Он уже не ребёнок, и сейчас на него там какие-то вещи: там капитан, не капитан — для меня повязка никакой роли не играет. У нас есть капитан, у нас есть хороший капитан. Есть повязка на руке или нет, если человек лидер сам по себе, то он лидер, независимо от того, что есть у него повязка или нет», — сказал Квеквескири в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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