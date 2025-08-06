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Черчесов рассказал, чем его порадовал «Краснодар» в 3-м туре РПЛ

Черчесов рассказал, чем его порадовал «Краснодар» в 3-м туре РПЛ
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Российский тренер Станислав Черчесов высказался об игре «Краснодара» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». «Краснодар» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Джон Кордоба на 87-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«Порадовал «Краснодар» не в плане качества игры, а в плане характера. То, что тяжело идёт, чемпионский год, хотим мы или нет. Ну, когда ты это сам пережил и как тренер, и как футболист, знаешь, что внутри творится. Поэтому надеюсь, что они поймают опять вот эту дорожку и будут по ней идти», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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