Комментатор Крестинин извинился перед фанатами ЦСКА за оговорку в матче с «Зенитом»

Комментатор Михаил Крестинин извинился перед болельщиками ЦСКА за оговорку по ходу игры 3-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1). В частности, Крестинин охарактеризовал Сергея Семака с помощниками как «наш тренерский штаб». Отметим, что Михаил Крестинин является уроженцем Санкт-Петербурга.

— Как относитесь к критике после матча «Зенита» и ЦСКА?

— Все мои оправдания будут выглядеть ничтожными. Была допущена недопустимая оговорка. Я из Санкт-Петербурга, поэтому ассоциирую команду из Питера как клуб из моего родного города. Конечно, это недопустимо в эфире. Я могу только принести извинения болельщикам ЦСКА за подобное. Я не грыз ногти, ожидая гола «Зенита», всегда остаюсь профессионалом. Данная оговорка не являлась маркером моего пристрастного отношения к одной из команд. Всё из-за географического принципа, — приводит слова Крестинина Sport24.

Напомним, игра между «Зенитом» и ЦСКА прошла в минувшее воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова. После стартовых трёх туров в чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший девять очков. «Зенит» занимает седьмое место (пять очков) в турнирной таблице. ЦСКА — восьмой (пять очков).