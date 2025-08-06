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«Деньги в футбол не играют». Тренер «Акрона» Тедеев — о трансфере Жедсона в «Спартак»

«Деньги в футбол не играют». Тренер «Акрона» Тедеев — о трансфере Жедсона в «Спартак»
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о переходе полузащитника Жедсона Фернандеша в «Спартак». Сообщалось, что красно-белые заплатили за хавбека не менее € 20 млн.

— Общественность обсуждает, что все футболисты «Акрона» стоят меньше, чем Жедсон.
— Деньги в футбол не играют — это мы понимаем уже. Здесь нужно уважать возможности клуба, который перед собой ставит цель и задачу — выиграть чемпионат. Наверное, это закономерно. Что касается нас, мы не должны залезать в карман другим соперникам. В этом не смысла.

Нам над готовить себя к любому сопернику, не понимая, сколько и какой футболист у них стоит. Я об этом никогда не думал и думать не буду, — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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