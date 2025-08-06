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Игрок «Спартака» Дмитриев: второй фол Хлусевича с «Акроном» был не на жёлтую

Игрок «Спартака» Дмитриев: второй фол Хлусевича с «Акроном» был не на жёлтую
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Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев высказался об удалении защитника Даниила Хлусевича в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Хлусевич получил две жёлтые карточки в добавленное время к первому тайму. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

— Четыре красных карточки «Спартака» в первых трёх матчах РПЛ. В чём причина?
— Если честно, не знаю. Я бы не сказал, что второй фол Хлусевича в матче с «Акроном» был на вторую жёлтую и красную. Не было какой-то агрессии. Не могу сказать, с чем это связано, — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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