Игрок «Спартака» Дмитриев: второй фол Хлусевича с «Акроном» был не на жёлтую

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев высказался об удалении защитника Даниила Хлусевича в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Хлусевич получил две жёлтые карточки в добавленное время к первому тайму. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

— Четыре красных карточки «Спартака» в первых трёх матчах РПЛ. В чём причина?

— Если честно, не знаю. Я бы не сказал, что второй фол Хлусевича в матче с «Акроном» был на вторую жёлтую и красную. Не было какой-то агрессии. Не могу сказать, с чем это связано, — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.