«Абсолютно беспомощная игра «Спартака». Генич — о том, что удивило в 3-м туре РПЛ

Российский комментатор Константин Генич рассказал, что его удивило в 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Абсолютно беспомощная игра «Спартака» в первом тайме, абсолютно, как правильно Паша [Городницкий] заметил, суицидальная игра «Ростова» против «Крыльев». Они просто сделали всё для того, чтобы «Крылья» так комфортно себя чувствовали.

И меня просто поражают результаты на старте некоторых команд. Да, «Ростов» можно списать на сложный календарь, но мы видим «Балтику» — у них семь очков. И у них тоже начиналось там «Спартак», «Динамо», это согласитесь, тем более на выезде, — не самые простые соперники. То, что «Ахмат» с их сумасшедшей трансферной кампанией и усилением атаки вообще не забивает, и тоже четыре поражения подряд. И четыре поражения подряд у «Ростова», четыре поражения подряд у «Нижнего», но контекст немножечко другой», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».