Генич: прекрасно могу понять Шпилевского, здесь его прямо прибивают

Российский комментатор Константин Генич высказался об игре «Пари Нижний Новгород» на старте сезона-2025/2026.

«Они играют очень авантюрно, и они играют с такой высокой линией обороны. Ведь «Локомотив», если мы вспомним, как «Локомотив» ловил «Краснодар» на контратаках — вот точно так же Бакаев убежал, например, на первый гол, когда покатил Воробьёву. И они же [футболисты «Пари НН»] играли совсем по-другому с Махачкалой. Они играли в три центральных защитника, они чуть перестроились. Гол забили опять смешной с выносом вратаря.

Я его [Шпилевского] прекрасно могу понять, и мне кажется, когда он работал в «Арисе», команда доминирующая была, и уровень исполнителей всё-таки там сильно отличается. Там, может быть, не наказывали за ошибки или, например, в «Кайрате». А здесь, ну, его прямо прибивают. Ну, реально прибивают», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».