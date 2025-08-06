Черчесов высказался о курьёзном голе, пропущенном «Локомотивом» в матче с «Пари НН»

Российский тренер Станислав Черчесов прокомментировал курьёзный гол, пропущенный московским «Локомотивом» в матче 3-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород». На 60-й минуте нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв отличился, перехватив передачу от голкипера «Локомотива» Антона Митрюшкина.
«Во-первых, Морозов не имеет права так отдавать, а Митрюшкин не имеет так бежать, потому что он сам себе противоход сделал. Но тебе отдают мяч, и ты уже подстраиваешься и выбиваешь, а ты сам побежал на него в такой ситуации. Ну и самое главное, Морозов же знает, что он не левоногий. Сыграл бы под правую, глядишь бы, что-то было бы лучше. Он правоногий вратарь, а скинул ему на левую. Причём, как у нас говорили, не скинул, а подсунул. Поэтому вот такой гол получился», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 6 августа 2025
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