Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего сезона АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего сезона английской Премьер-лиги. Напомним, прошлый сезон «горожане» завершили на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.

«Ожидание только одно: постараться сделать всё возможное, выиграть первые матчи, обрести уверенность в себе и идти вперёд. Каждый сезон в чём-то похож на предыдущий, но мы в то же время продолжаем то, что делали последние 10 лет.

Конечно, мы хотим добиться большего, чем в прошлом сезоне. Однако каждый раз перед стартом мы даже не задумываемся о том, чего добьёмся», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в социальной сети X.