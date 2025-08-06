Станислав Черчесов ответил, является ли Вадим Раков новой звездой РПЛ

Российский тренер Станислав Черчесов высказался о нападающем самарских «Крыльев Советов» Вадиме Ракове. Футболист забил четыре мяча в первых трёх турах сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Раков — новая звезда РПЛ? Звёзды на небе. Игрок, который способный, даже слово талант я стараюсь с молодыми не употреблять. Способный парень, который реализовывает сегодня себя. И дай бог, чтобы он это делал не вот первые там три игры, а сезоны длинные, сезон один, тем более сезоны. И тогда через там пять лет, если он постоянно вот так будет играть, первый, кто скажет «звезда», это я», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».