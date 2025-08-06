Новость, что «Ньюкасл» забыл футболиста в Южной Корее, является фейком

В социальных сетях распространилась новость о том, что английский «Ньюкасл» случайно забыл левого защитника основной команды Мэтта Таргетта в Сеуле (Южная Корея), где клуб проводил часть предсезонной подготовки. Данная информация является фейковой, её источник — фанат «сорок» Фрэнсис Чипп, в чьём описании профиля в X указано, что всё, о чём он пишет, является полной выдумкой. Таким образом, информация о Таргетте также неправдива.

Фейковый «инсайд» Чиппа заключался в том, что «Ньюкасл» якобы сообщил об отсутствии 29-летнего англичанина по прибытии в Великобританию, так как тот остался в Сеуле. Заявление фаната «сорок» о том, что представители клуба подтвердили информацию о нахождении Таргетта или его состоянии, также является ложным.