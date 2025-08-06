Эдуард Мор: не думаю, что Чернов чем-то хуже тех, кто остался в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на новости об уходе защитника Никиты Чернова из московского клуба. Футболист, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

«Я очень сочувствую Никите Чернову. Он старается, и к нему претензий быть не может. Но такое в футболе бывает. Насколько понимаю, Станкович его не отстранял. Так случается, когда на сборах много людей и когда идут игровые упражнения, кто-то становится ненужным — в итоге отправляют на соседнее поле.

Как проходивший всё это человек, понимаю, насколько это тяжело. Другое дело, что сейчас времена изменились — совсем по-другому работают с футболистами. По нынешним временам редко встретишь, когда совсем нет диалога с тренером. Но я не вижу в этом вообще ничего. Не думаю, что Чернов чем-то хуже тех, кто остался в «Спартаке». По каким-то причинам Станкович не видит его в стартовом составе. Мне очень жаль Чернова.

Когда в команде много футболистов на одной позиции, такое бывает. Я могу вспомнить того же Игнатова, которому в целом не давали шансов. Чернов не один такой. Просто в «Спартаке» большая группа футболистов. Тренер не может верить во всех. Можно со всеми разговаривать, но у каждого свой подход. Я в «Спартаке» не разговаривал с Романцевым, но и не думал, что что-то не так. Просто сейчас другие времена. Не вижу никакой катастрофы, Чернов не один такой. При прочих равных Станкович отдал приоритет другим», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.