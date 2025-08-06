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«Очень хороший парень, мужает». Черчесов — о защитнике ЦСКА Лукине

«Очень хороший парень, мужает». Черчесов — о защитнике ЦСКА Лукине
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Российский тренер Станислав Черчесов высказался о защитнике московского ЦСКА Матвее Лукине.

«Очень хороший парень. Практически на каждом матче ЦСКА, надо сказать, и в том году я смотрел. Ну он так мужает, я бы сказал. И думаю, что, если он постоянно будет играть… Вот Абдулкадыров в следующем году будет такой же мужик, сейчас он пока немножко, как это сказать, неокрепший», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги 21-летний Матвей Лукин провёл два матча. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.

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