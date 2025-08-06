«Вокруг всегда все пьяные». Игрок «Зенита» Вега — о своём дне рождения

Крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега рассказал, как обычно празднуется его день рождения. Футболист родился 1 января 2004 года.

— Ты родился 1 января?

— Да.

— В России в этот день принято отмечать Новый год. А как ты празднуешь дни рождения? Твой праздник всегда отходит на второй план?

— О, да! Торт на день рождения — это обычно то, что осталось после праздника. Всё то, что ещё можно найти на столе. Потому что вокруг всегда все пьяные, веселятся и отмечают. Но что ещё остаётся? Только просыпаться первого числа и добавлять ко всеобщему веселью свой день рождения, — сказал Вега пресс-службе «Зенита» в видео на YouTube-канале сине-бело-голубых.

О переходе Веги «Зенит» объявил 3 июля. Роман выступал за «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. Ранее он представлял вторую команду «Барселоны». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 5 млн.