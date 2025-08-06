Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Комо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вокруг всегда все пьяные». Игрок «Зенита» Вега — о своём дне рождения

«Вокруг всегда все пьяные». Игрок «Зенита» Вега — о своём дне рождения
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега рассказал, как обычно празднуется его день рождения. Футболист родился 1 января 2004 года.

— Ты родился 1 января?
— Да.

— В России в этот день принято отмечать Новый год. А как ты празднуешь дни рождения? Твой праздник всегда отходит на второй план?
— О, да! Торт на день рождения — это обычно то, что осталось после праздника. Всё то, что ещё можно найти на столе. Потому что вокруг всегда все пьяные, веселятся и отмечают. Но что ещё остаётся? Только просыпаться первого числа и добавлять ко всеобщему веселью свой день рождения, — сказал Вега пресс-службе «Зенита» в видео на YouTube-канале сине-бело-голубых.

О переходе Веги «Зенит» объявил 3 июля. Роман выступал за «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. Ранее он представлял вторую команду «Барселоны». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 5 млн.

Материалы по теме
«Полный восторг». Защитник «Зенита» Роман Вега раскрыл, что его удивило в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android