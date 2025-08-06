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Мор: в последнее время немало общался с Черчесовым — знаю, что он очень хотел работать

Мор: в последнее время немало общался с Черчесовым — знаю, что он очень хотел работать
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Ветеран «Спартака» Эдуард Мор высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».

«В последнее время я немало общался со Станиславом Саламовичем — знаю, что он очень хотел работать. Он засиделся без работы, а Черчесов привык тренировать. Для него это очень важно. Я думаю, что приоритетом для него была Москва, как и для любого тренера. Но он был продолжительное время без работы. Желание работать его пересилило, потому что все клубы уже укомплектованы.

В Грозном хорошие условия, взяли хороших футболистов. Черчесову будет интересно решать свои задачи. Для «Ахмата» это тоже хороший вариант. У команды отличный состав. В их матче в Махачкале я увидел тульский «Арсенал». То есть команда, которая стоит сзади и совсем не бежит вперёд. Понимаю, что в Туле такой подбор футболистов, но с таким подбором футболистов в атаке у «Ахмата» играть, как тульский «Арсенал»… Я был очень сильно удивлён», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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