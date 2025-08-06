Защитник ЦСКА Лукин: после матча с «Зенитом» все были расстроены и сидели грустные

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал об эмоциях в команде после ничейного результата в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

«На самом деле все, конечно, расстроены, потому что, конечно, мы долго вели в счёте и приехали, честно, за тремя очками. И после матча все были расстроены и сидели грустные, но понимали, что всё равно это очень сильная команда с очень хорошим подбором игроков. И, конечно, для нас это хороший опыт, и думаю, что мы сделаем работу над ошибками и будем исправлять ситуации, где мы играли неправильно. И, возможно, где-то подсели в концовке и пропустили гол», — сказал Лукин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».