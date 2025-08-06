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Защитник ЦСКА Лукин: после матча с «Зенитом» все были расстроены и сидели грустные

Защитник ЦСКА Лукин: после матча с «Зенитом» все были расстроены и сидели грустные
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Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал об эмоциях в команде после ничейного результата в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«На самом деле все, конечно, расстроены, потому что, конечно, мы долго вели в счёте и приехали, честно, за тремя очками. И после матча все были расстроены и сидели грустные, но понимали, что всё равно это очень сильная команда с очень хорошим подбором игроков. И, конечно, для нас это хороший опыт, и думаю, что мы сделаем работу над ошибками и будем исправлять ситуации, где мы играли неправильно. И, возможно, где-то подсели в концовке и пропустили гол», — сказал Лукин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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