Мостовой — о Чернове: ненормально, когда тренер не ведёт диалог с футболистом

Ветеран «Спартака» Александр Мостовой высказался о ситуации Никиты Чернова. Футболист рассказал, что Деян Станкович без объяснения причин перестал допускать его к матчам и даже двусторонкам на тренировках. При этом лично серб не сказал Чернову, что не рассчитывает на него.

— Ненормально, когда тренер не ведёт диалог с футболистом. Однако ситуации бывают разными во всех командах. Сколько играл в футбол, никогда не видел, чтобы в коллективе все были довольны и рады. Все люди разные, и у всех разные взаимоотношения. Поэтому здесь я ничем не удивлён.

— Чем Чернов хуже тех, кто есть в «Спартаке» на его позиции?

— Как многие говорят: «Я — главный тренер, я решаю». И как ты тут прицепишься? Ничего не скажешь. Я бы тоже так говорил, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.