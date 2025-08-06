«Конечно, для меня это не пенальти». Лукин — об 11-метровом в матче ЦСКА с «Зенитом»

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин высказался о пенальти в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

«Ну, конечно, как защитнику ЦСКА и как максималисту мне сложно признать и сказать, что это пенальти. Конечно, для меня это не пенальти, для меня победа 1:0, спокойно, три очка из Питера увозим, но судья принял такое решение. Уже не хочется это обсуждать, уже ничего не вернуть, поэтому считаю, что надо было просто забивать момент, который у нас был до этого, буквально там за пару минут, и делать 2:0. Я думаю, что «Зенит» бы уже оттуда не вылез», — сказал Лукин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».