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«Конечно, для меня это не пенальти». Лукин — об 11-метровом в матче ЦСКА с «Зенитом»

«Конечно, для меня это не пенальти». Лукин — об 11-метровом в матче ЦСКА с «Зенитом»
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Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин высказался о пенальти в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«Ну, конечно, как защитнику ЦСКА и как максималисту мне сложно признать и сказать, что это пенальти. Конечно, для меня это не пенальти, для меня победа 1:0, спокойно, три очка из Питера увозим, но судья принял такое решение. Уже не хочется это обсуждать, уже ничего не вернуть, поэтому считаю, что надо было просто забивать момент, который у нас был до этого, буквально там за пару минут, и делать 2:0. Я думаю, что «Зенит» бы уже оттуда не вылез», — сказал Лукин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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