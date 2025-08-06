Быстров: если за 30 млн берёте Жедсона, он сразу должен попадать в состав? Считаю, нет

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров высказался о переходе в московский клуб полузащитника Жедсона Фернандеша. Напомним, Жедсон перебрался в «Спартак» из турецкого «Бешикташа», став самым дорогим приобретением в истории московского клуба. Как сообщала пресс-служба стамбульцев, за 26-летнего хавбека было заплачено € 20 млн, а дополнительные € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.

«Если вы за 30 млн берёте Жедсона, то считаете, он сразу должен попадать в состав? Я считаю, нет. Ты рушишь свою же подготовку команды. На сборах наигрывали другую схему, не «ромб», который был с «Акроном». Угальде и Барко в ней не показывают своих лучших качеств. Станкович пожертвовал этим, сыграл в «ромб» — и трёх очков в итоге не досчитался», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Отметим, что Жедсон дебютировал за красно-белых в матче 3-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (1:1).