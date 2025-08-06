«На победу можно играть и вдесятером». Гончаренко — об удалениях футболистов «Спартака»

Бывший тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко высказался по итогам матча 3-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Акроном», который красно-белые доигрывали вдесятером из-за удаления защитника Даниила Хлусевича. Ранее «Спартак» завершал в меньшинстве матч 2-го тура чемпионата России с «Балтикой» (0:3).

«В какой-то мере «Спартаку» даже было удобно отсутствие одного игрока, потому что больше пространства за спиной появилось. И для того же Дмитриева это гораздо удобнее, чем атаковать позиционно.

Для такой команды, как «Спартак», не является критическим отсутствие одного футболиста. На победу можно играть и вдесятером», — сказал Гончаренко в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».