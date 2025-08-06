«На победу можно играть и вдесятером». Гончаренко — об удалениях футболистов «Спартака»
Поделиться
Бывший тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко высказался по итогам матча 3-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Акроном», который красно-белые доигрывали вдесятером из-за удаления защитника Даниила Хлусевича. Ранее «Спартак» завершал в меньшинстве матч 2-го тура чемпионата России с «Балтикой» (0:3).
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2' 1:1 Дзюба – 90+5'
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'
«В какой-то мере «Спартаку» даже было удобно отсутствие одного игрока, потому что больше пространства за спиной появилось. И для того же Дмитриева это гораздо удобнее, чем атаковать позиционно.
Для такой команды, как «Спартак», не является критическим отсутствие одного футболиста. На победу можно играть и вдесятером», — сказал Гончаренко в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».
Материалы по теме
Комментарии
- 6 августа 2025
-
11:50
-
11:50
-
11:43
-
11:37
-
11:32
-
11:28
-
11:27
-
11:25
-
11:22
-
11:17
-
10:59
-
10:56
-
10:50
-
10:42
-
10:41
-
10:37
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:10
-
10:08
-
09:55
-
09:55
-
09:50
-
09:48
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:51
-
08:50
-
08:43