Владимир Быстров: «Динамо» удручающе выглядело, играла одна команда — «Краснодар»

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался по итогам матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром» (0:1). «Быки» одержали в этой встрече победу благодаря голу нападающего Джона Кордобы.

«Динамо» удручающе выглядело. Карпину не хватило времени подготовить команду. Мы привыкли, что его команда либо убегает в быструю контратаку, либо хорошо прессингует, держит мяч, низом выходит. Но ничего этого не было.

Играла одна команда — «Краснодар». Никто не хочет ждать, когда «Динамо» заиграет в карпинский футбол? Я подожду», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».