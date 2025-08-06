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Владимир Быстров: «Динамо» удручающе выглядело, играла одна команда — «Краснодар»

Владимир Быстров: «Динамо» удручающе выглядело, играла одна команда — «Краснодар»
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Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался по итогам матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром» (0:1). «Быки» одержали в этой встрече победу благодаря голу нападающего Джона Кордобы.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«Динамо» удручающе выглядело. Карпину не хватило времени подготовить команду. Мы привыкли, что его команда либо убегает в быструю контратаку, либо хорошо прессингует, держит мяч, низом выходит. Но ничего этого не было.

Играла одна команда — «Краснодар». Никто не хочет ждать, когда «Динамо» заиграет в карпинский футбол? Я подожду», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

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