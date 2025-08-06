Быстров: Глушенков не мог принести пользу с ЦСКА из-за того, что он обиженный в голове был

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался об игре нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова в матче 3-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (1:1). Глушенков вышел на замену на 84-й минуте.

«За своё место в составе нужно биться. Как бы ты ни относился к тренеру, тебе отведено 10 минут и ты их должен отпахать на футбольном поле. Когда выходят на эти 10 минут при счёте 1:1 и с недовольным лицом начинают обыгрывать полувяло, а потом отрезает половину команды в концовке матча, я считаю это недопустимо. Своё недовольство ты можешь показывать в раздевалке, где угодно, но не на футбольном поле. Он мог за эти 10 минут принести пользу, а из-за того, что он обиженный в голове был, он не может принести пользу», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».