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Быстров: Вендел готов, без тренировок всё равно лучший. Это головная боль для Семака

Быстров: Вендел готов, без тренировок всё равно лучший. Это головная боль для Семака
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о готовности полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Напомним, этим летом бразильский хавбек был близок к уходу из «Зенита», но на данный момент всё ещё остаётся игроком команды Сергея Семака.

«Вендел всегда готов. Приезжает и без тренировок всё равно лучший. На Кубок с чистого листа отыграл, с ЦСКА выходит — и всё через него. И фланги вскрывает, и бежит за спину. Это головная боль для Семака.

Такой футболист, который то приехал, то уехал, то удалился, то что-то показал, то заявил, что я не хочу играть, а его опять возвращают. Он, очевидно, на расслабоне», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

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