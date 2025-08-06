«Достаточно креативный пацан». Матвей Лукин — о новичке ЦСКА Лионеле Верде

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин высказался о новичке команды аргентинском полузащитнике Лионеле Верде.

«На самом деле не так много он тренировок провёл вместе с нами. Пришлось его сразу впустить в такую игру (с «Зенитом» (1:1). — Прим. «Чемпионата»). Но в целом парень на мяче неплохо смотрится. Надеюсь, что очень поможет нашей команде. Такой достаточно креативный пацан.

После матча мы сидели в аэропорту, ждали самолёт долго. И вот сидели компанией: я, Кисляк, Глебов, Лионель [Верде] и Матеус Алвес. И мы на каком-то ломаном португальско-английско-русском [языке] сидели общались, друг друга не понимаем, смеёмся что-то. Но уже как бы связи какие-то налаживаются вроде. Поэтому, я думаю, в будущем начнём их применять», — сказал Лукин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».