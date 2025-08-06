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Генич: надо не папе говорить, а Глушенкову под этот футбол подстроиться

Генич: надо не папе говорить, а Глушенкову под этот футбол подстроиться
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Российский комментатор Константин Генич прокомментировал слова заместителя председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина о том, что нападающему Максиму Глушенкову лучше пропустить несколько игр.

«На мой взгляд, Макс, конечно, должен пересмотреть [отношение]. Но вот Андрей Сергеевич [Аршавин] сказал, что его надо посадить и ближайшие две игры не выпускать. Но в ситуации «Зенита» грех разбрасываться российскими игроками, тем более который может закрыть две позиции с учётом ещё травмы Луиса Энрике. Просто Максу надо подстроиться. Не папе говорить, что Максу не отдают передачу между линиями, а Максу под этот футбол подстроиться», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее отец Максима Глушенкова предположил, что футболист может задуматься об уходе из «Зенита».

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