Генич: надо не папе говорить, а Глушенкову под этот футбол подстроиться

Российский комментатор Константин Генич прокомментировал слова заместителя председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрея Аршавина о том, что нападающему Максиму Глушенкову лучше пропустить несколько игр.

«На мой взгляд, Макс, конечно, должен пересмотреть [отношение]. Но вот Андрей Сергеевич [Аршавин] сказал, что его надо посадить и ближайшие две игры не выпускать. Но в ситуации «Зенита» грех разбрасываться российскими игроками, тем более который может закрыть две позиции с учётом ещё травмы Луиса Энрике. Просто Максу надо подстроиться. Не папе говорить, что Максу не отдают передачу между линиями, а Максу под этот футбол подстроиться», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее отец Максима Глушенкова предположил, что футболист может задуматься об уходе из «Зенита».