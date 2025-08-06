Комментатор Михаил Крестинин: критиковать «Зенит» не буду!

Комментатор Михаил Крестинин заявил, что будет беспристрастно относиться к санкт-петербургскому «Зениту» в дальнейшем. Напомним, по ходу игры 3-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА (1:1) Крестинин охарактеризовал Сергея Семака с помощниками как «наш тренерский штаб».

— Как же голы? Чувствуется разница в эмоциях после голов «Зенита» и его соперников.

— Реагирую на все голы одинаково. Каждый видит то, что хочет видеть. То же самое с ангажированностью. Критиковать «Зенит» не буду! Я комментатор, а не аналитик, — приводит слова Крестинина Sport24.

Напомним, игра между «Зенитом» и ЦСКА прошла в минувшее воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова. После стартовых трёх туров в чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший девять очков. «Зенит» занимает седьмое место (пять очков) в турнирной таблице. ЦСКА — восьмой (пять очков).