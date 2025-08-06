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Александр Мостовой: в Советском Союзе не было легионеров, а наш футбол был в порядке

Александр Мостовой: в Советском Союзе не было легионеров, а наш футбол был в порядке
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров.

«Однозначного ответа по лимиту никто никогда не даст. Было множество разных примеров. В Советском Союзе не было легионеров, а наш футбол был в порядке. Я много раз говорил, что паспорт в футбол не играет — играют живые люди. Если ты сильнее, какая мне разница, какой паспорт? Кто мешает российским футболистам быть лучшими в команде? Кому-то лимит поможет, кому-то — нет. Единого мнения не будет.

Простой пример — «Краснодар». Галицкий мечтал, чтобы в его клубе играли 11 российских игроков. Один раз выиграли чемпионат — в составе 10 иностранцев и ещё пять на замене. Ты будь сильнее Кордобы — будешь играть. Кто мешает? Батраков в «Локомотиве» сильнее — он играет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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