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Сборная России сыграет с Катаром на выезде в сентябре

Сборная России сыграет с Катаром на выезде в сентябре
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Пресс-служба сборной России объявила, что команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с национальной командой Катара 7 сентября. Напомним, в июне россияне играли со сборной Беларуси (4:1) и Нигерией (1:1).

«Россия сыграет на выезде против Катара. Встреча пройдёт 7 сентября в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд». Сборная Катара дважды выигрывала Кубок Азии, в рейтинге ФИФА занимает 53-е место. Главный тренер команды – экс-наставник сборной Испании, мадридского «Реала» и «Севильи» Хулен Лопетеги», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале национальной команды.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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