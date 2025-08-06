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Созин: Черчесов в «Ахмате» обострит борьбу за чемпионство в РПЛ — он по-другому не умеет

Созин: Черчесов в «Ахмате» обострит борьбу за чемпионство в РПЛ — он по-другому не умеет
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о готовящемся назначении Станислава Черчесова на должность главного тренера грозненского «Ахмата».

«Возвращение в РПЛ такого специалиста, как Черчесов, не просто усилит лигу: Черчесов в «Ахмате» обострит борьбу за чемпионство. По-другому он не умеет. В шестёрку команд, которые борются за медали, смело можете записывать и «Ахмат». Легко конкурентам не будет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Последним местом работы 61-летнего Черчесова остаётся сборная Казахстана, которую российский специалист покинул в январе 2025 года. Ранее Станислав Черчесов работал с такими командами, как «Ференцварош», «Легия», «Спартак», московское «Динамо», «Амкар» и «Терек» (ныне — «Ахмат»).

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