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«Полевой командир в петлю полез». Бубнов — о назначении Черчесова в «Ахмат»

«Полевой командир в петлю полез». Бубнов — о назначении Черчесова в «Ахмат»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о назначении российского тренера Станислава Черчесова в грозненский «Ахмат». Клуб объявил о подписании контракта со Станиславом Черчесовым сегодня, 6 августа.

«Говорят, Черчесов и не прочь был, я слышал, в сборную [России прийти]. Но там всё занято. Полевой командир в петлю полез. Они [футболисты «Ахмата»] по календарю сейчас играют, по-моему, с «Зенитом». Хотя и у себя, там их «Зенит» прибьёт», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Ахмат» встретится с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 4-го тура чемпионата России в субботу, 9 августа.

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