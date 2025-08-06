«Полевой командир в петлю полез». Бубнов — о назначении Черчесова в «Ахмат»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о назначении российского тренера Станислава Черчесова в грозненский «Ахмат». Клуб объявил о подписании контракта со Станиславом Черчесовым сегодня, 6 августа.

«Говорят, Черчесов и не прочь был, я слышал, в сборную [России прийти]. Но там всё занято. Полевой командир в петлю полез. Они [футболисты «Ахмата»] по календарю сейчас играют, по-моему, с «Зенитом». Хотя и у себя, там их «Зенит» прибьёт», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Ахмат» встретится с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 4-го тура чемпионата России в субботу, 9 августа.