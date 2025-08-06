Быстров: «Зенит» не понравился против ЦСКА, бразильчики, как в гандболе, мяч передавали
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался по итогам матча 3-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и ЦСКА (1:1). «Зенит» после трёх туров чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33' 1:1 Соболев – 76'
«Зенит» вообще не понравился против ЦСКА и не впечатлил. Я не припомню, чтобы «Зенит» в таких ответственных матчах не играл в давление и прессинг. Нельзя играть в таком стиле и тем более дома.
Не хватило скоростной работы, открываний за спину, чтобы разорвать линии ЦСКА. Бразильчики, как в гандболе, передавали мяч без обострения», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».
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