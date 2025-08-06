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Непомнящий: только приветствую таких соперников для сборной России, как Катар и Иордания

Непомнящий: только приветствую таких соперников для сборной России, как Катар и Иордания
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на новых соперников сборной России. Накануне было объявлено, что в сентябре команда Валерия Карпина сыграет с Катаром и Иорданией.

«Только приветствую таких соперников для сборной России, как Катар и Иордания. Сборная Катара продемонстрировала, что это серьёзная команда, а у иорданцев тоже не слабая сборная. Нам выбирать не приходится, но это хорошие варианты. Думаю, что это лучшие соперники для сборной России среди национальных команд среднего уровня», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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