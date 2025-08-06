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Александр Сторожук попрощался с игроками «Ахмата»

Александр Сторожук попрощался с игроками «Ахмата»
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Российский тренер Александр Сторожук, ранее возглавлявший грозненский «Ахмат», попрощался с командой. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Вчера, 5 августа, «Ахмат» объявил о расторжении контракта с тренером после четырёх поражений во всех турнирах на старте сезона-2025/2026. Отмечалось, что вместе со специалистом из клуба уйдёт весь его штаб.

«Бывший главный тренер грозненцев Александр Сторожук попрощался с коллективом. Специалист пожелал удачи команде и поблагодарил каждого за совместную работу. Футболисты «Ахмата» также пожелали Александру Александровичу всего самого хорошего!» — написано в сообщении клуба.

Видео доступно на странице «Ахмата» в социальной сети «ВКонтакте».

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