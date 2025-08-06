Максим Пономарёв прокомментировал свой уход с поста гендиректора «Черноморца»

Бывший генеральный директор новороссийского «Черноморца» Максим Пономарёв прокомментировал свой уход из клуба.

«Уйти из «Черноморца» — исключительно моё желание. С руководством, с главой города обсудили необходимость этого. Это были личные причины, по которым я решил покинуть клуб. Но договорились, что могу продолжить работу в «Черноморце» через несколько месяцев, если возникнет необходимость, а интересы совпадут», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, об уходе Пономарёва стала известно накануне, 5 августа. Место Максима Пономарёва занял воспитанник новороссийского футбола Константин Гордиюк.