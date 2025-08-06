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Сборная Армении объявила о назначении нового главного тренера

Сборная Армении объявила о назначении нового главного тренера
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Армянский тренер Егише Меликян возглавил национальную команду страны. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Армении.

«Кандидатура 46-летнего специалиста была одобрена сегодня членами Исполнительного комитета ФФА. Контракт с Егише Меликяном будет действовать до ноября 2026 года», — написано в заявлении.

«Я горжусь тем, что вступил на пост главного тренера сборной Армении. Я осознаю всю сложность момента и всю ответственность, но готов с честью пройти этот путь. Все свои решения я буду принимать на благо сборной и армянского футбола. Сейчас самое время объединить усилия. Я призываю всё футбольное сообщество сплотиться вокруг национальной команды», — сказал Меликян.

Ранее Егише Меликян возглавлял армянский «Пюник».

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